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15:58   3 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко не пришла на заседание Рады из-за семейного горя

Тимошенко не пришла на заседание Рады из-за семейного горя

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пропустила заседание Верховной Рады из-за «горя в семье», сообщил член фракции Валентин Наливайченко телеканалу «112. Украина» 3 сентября.

Напомним, что во вторник парламентарии в окончательном чтении приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Документ поддержали 373 депутата, в числе которых все представители «Батькивщины», кроме Тимошенко, так как она не пришла на заседание.

«В ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — объяснил Наливайченко, добавив, что позже лидер партии сама расскажет о случившимся.

Всего в Верховной Раде пять фракций. Крупнейшая из них — президентская «Слуга народа» численностью 254 человека. В «оппозиционную платформу — За жизнь» входит 44 депутата, в «Батькивщину» — 28, в «Европейскую солидарность» — 27, а «Голос» — 17. Также в украинском парламенте работают внефракционные депутаты.

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Автор: Анна Манц
#украина #тимошенко #батькивщина #рада

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