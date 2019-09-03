Грузия не планирует ограничивать работу компаний из России

Тбилиси не собирается мешать работе российских компаний в стране, если они соблюдают внутреннее законодательство. Об этом сообщил замглавы МИД республики Вахтанг Махароблишвили.

«Грузия, как и все страны, не должна быть зависима от одной страны. Диверсификация экономики должна быть приоритетом. Конечно, торговля с Россией была, есть и будет, в конце концов, Россия и Грузия — соседи», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что стране следует быть менее зависимой от России в плане экономическом, поэтому республике нужно добиться того, чтобы Запад больше инвестировал.

В МИД республики отметили, что Грузия в последнее время сделала упор на торговлю с Евросоюзом, развивает экономические отношения с Китаем и Штатами.