Лидера Либертарианской партии задержали в Москве за призывы к беспорядкам 31 августа

Лидер Либертарианской партии Сергей Бойко задержан в Москве по статье о нарушении порядка организации либо проведения митинга. Его доставили в Троицкий ОВД. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря партии Дарью Петрушенко.

«Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали и увезли в Троицкий ОВД. Обвиняют по статье 20.2», — передает РИА Новости слова Петрушенко.

Правоохранители пока что не прокомментировали ситуацию, сообщает агентство.

Ранее в центре Москвы прошли несогласованные с властями митинги. Организаторами мероприятий стали не допущенные до выборов в Мосгордуму сторонники Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, попавшиеся на поддельных подписях. Незаконные акции проходили 14 и 27 июля, а также 3 августа. В общей сложности полиции пришлось задержать более 1,7 тысячи человек.