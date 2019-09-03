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15:59   3 Сентября 2019
Россия

Лидера Либертарианской партии задержали в Москве за призывы к беспорядкам 31 августа

Лидера Либертарианской партии задержали в Москве за призывы к беспорядкам 31 августа

Лидер Либертарианской партии Сергей Бойко задержан в Москве по статье о нарушении порядка организации либо проведения митинга. Его доставили в Троицкий ОВД. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря партии Дарью Петрушенко. 

«Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали и увезли в Троицкий ОВД. Обвиняют по статье 20.2», — передает РИА Новости слова Петрушенко. 

Правоохранители пока что не прокомментировали ситуацию, сообщает агентство.

Ранее в центре Москвы прошли несогласованные с властями митинги. Организаторами мероприятий стали не допущенные до выборов в Мосгордуму сторонники Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, попавшиеся на поддельных подписях. Незаконные акции проходили 14 и 27 июля, а также 3 августа. В общей сложности полиции пришлось задержать более 1,7 тысячи человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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