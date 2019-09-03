Навальный выставил «невинной жертвой» призывавшего убивать детей блогера Синицу
Пресненский суд Москвы во вторник, 3 сентября, признал блогера Владислава Синицу, который разместил в Twitter пост-призыв к насилию и похищениям детей силовиков, участвовавших в задержании провокаторов на несогласованной акции 27 июля, виновным в экстремизме.
По словам обвинения, Владислав Синица, когда публиковал запись, не только осознавал общественную опасность действий, но и хотел тем самым «возбудить ненависть и вражду». Мужчину приговорили к пяти годам колонии.
Дело Синицы назвали «политическим» и либеральные блогеры кричат о «беспределе» суда как части системы, которая считает возможным посадить человека на пять лет за твит, передает издание Nation News. Однако они забывают, что приговор коснулся призыва к физическому уничтожению людей по признаку принадлежности к определенной социальной группе.
Владислав Синица получил пять лет колонии общего режима за призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Будет уроком всем великовозрастным бездельникам, считающим, что анонимно в интернете можно говорить что угодно pic.twitter.com/tiUD7co9Qb— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 3 сентября 2019 г.
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