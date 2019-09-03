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16:34   3 Сентября 2019
Россия

Навальный выставил «невинной жертвой» призывавшего убивать детей блогера Синицу

Навальный выставил «невинной жертвой» призывавшего убивать детей блогера Синицу

Пресненский суд Москвы во вторник, 3 сентября, признал блогера Владислава Синицу, который разместил в Twitter пост-призыв к насилию и похищениям детей силовиков, участвовавших в задержании провокаторов на несогласованной акции 27 июля, виновным в экстремизме.

По словам обвинения, Владислав Синица, когда публиковал запись, не только осознавал общественную опасность действий, но и хотел тем самым «возбудить ненависть и вражду». Мужчину приговорили к пяти годам колонии.

Дело Синицы назвали «политическим» и либеральные блогеры кричат о «беспределе» суда как части системы, которая считает возможным посадить человека на пять лет за твит, передает издание Nation News. Однако они забывают, что приговор коснулся призыва к физическому уничтожению людей по признаку принадлежности к определенной социальной группе.

Навальный выставил «невинной жертвой» призывавшего убивать детей блогера Синицу

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Автор: Олег Королев
#россия #общество #синица

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