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15:39   3 Сентября 2019
Россия

Партиям разрешили использовать портал госуслуг для предварительного голосования

Партиям разрешили использовать портал госуслуг для предварительного голосования

Политические партии теперь могут использовать портал госуслуг для праймериз, то есть первичного голосования, следует из правительственного постановления, которое опубликовали на портале правовой информации 3 сентября. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Партии, которые имеют право участвовать в выборах, присоединяются к системе для предварительного голосования по кандидатурам. Далее победившие в голосовании могут выдвигаться в депутаты или на другие выборные должности в государственных органах. Кроме этого, политические объединения также смогут с помощью портала подтверждать аутентификацию граждан, которые прошли ее, чтобы проголосовать.

Партиям разрешили использовать портал госуслуг для предварительного голосования

Напомним, что с прошлого года «Единая Россия» проводила эксперимент по проведению праймериз. Отмечалось, что такой подход почти полностью исключает любые манипуляции с голосами, при этом сохраняя тайну голосования.

8 сентября в России пройдет единый день голосования. В ряде регионов граждане изберут новых депутатов и глав субъектов.

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Автор: Анна Манц
#партия #правительство #праймериз #госуслуги

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