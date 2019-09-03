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15:45   3 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

ГБР вызывало Порошенко на допрос по делу о злоупотреблении властью

ГБР вызывало Порошенко на допрос по делу о злоупотреблении властью

Госбюро расследований Украины вызывало экс-президента Петра Порошенко на допрос в рамках дела о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова во вторник, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ведомстве. По словам его адвоката, бывший лидер не пришел из-за занятости в Верховной раде.

Как заявили в ГБР, допрос касается возможного злоупотребления властью и служебными полномочиями президента во время отмены им решения одного из глав администрации Николаевской области в 2016 году. 

Ранее Порошенко дважды приходил на допрос по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». По данным ГБР, сейчас расследуется 12 уголовных дел относительно возможных незаконных действий бывшего руководства Украины, включая экс-главу государства.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #гбр

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