Факультеты Хогвартса появились в колледже Страсбурга

Классы французского колледжа святого Этьена в Страсбурге получили названия факультетов Хогвартса из серии книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом рассказали на официальной странице учебного заведения в Facebook.

Согласно публикации, такое решение было принято из-за расформирования профильных классов ES и S, то есть социально-экономического и научного соответственно. Ученики предложили использовать тему Гарри Поттера, а руководство поддержало идею.

«Добро пожаловать в Хогвартс!» — написали в посте.

На фото перечислены новые названия профилей: Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. Другие же получили названия волшебные школ: Дурмстранг, Ильверморни и Шармбатон.

Ранее стало известно, что из библиотеки американской школы Святого Эдварда, которая располагается в штате Теннеси, убрали всю серию книг о Поттере. Преподобный Дэн Рихин принял такое решение после консультаций с экзорцистами из Италии и Америки. По его словам, проклятия и заклинания, прописанные в литературе, — настоящие. Если их произнесет человек, то они призовут злых духов.