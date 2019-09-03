Ударивший росгвардейца на незаконном митинге 27 июля Данила Беглец сядет на два года

Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, который применил физическую силу к сотруднику полиции на несогласованном митинге 27 июля, к двум годам колонии общего режима.

Ранее по приговору суда Иван Подкопаев, распыливший на той же акции в лицо стоявшим в оцеплении полицейским газовый баллончик, получил три года колонии общего режима.

Как сообщает из зала суда РИА Новости, сторона обвинения заявила, что Данила Беглец помешал прапорщику полиции задержать еще одного участника акции, схватив полицейского за запястье и одернув его в сторону. По словам следователя, тем самым подсудимый причинил стражу закона физическую боль.

Обвиняемый полностью признал свою вину, в связи с чем рассмотрение дела проходило в особом порядке, с учетом смягчающих обстоятельств – Беглец имеет работу и положительные характеристики, на учете нигде не состоит и впервые привлекается к уголовной ответственности. При этом сам подсудимый заявил в ходе заседания, что на его иждивении находится двое детей, один из которых 2019 года рождения, а также мать этих детей – его гражданская жена, и пожилая мать. Также Беглец добавил, что готов возместить моральный ущерб пострадавшему от его действий полицейскому и извиниться перед ним.

Пострадавший росгвардеец на заседании суда отсутствовал, поставив суд в известность, что в это время он будет занят по службе.

Напомним: в ходе организованных незарегистрированными за подделку подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы незаконных митингов и спровоцированных активистами массовых беспорядков сотрудники московской полиции задержали в общей сложности 1 700 человек, из которых фигурантами ряда уголовных дел стали 15 активистов. С пяти из них позже обвинения были сняты.