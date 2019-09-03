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15:10   3 Сентября 2019
Россия

Россия стремится к стратегическому партнерству с Монголией

Россия стремится к стратегическому партнерству с Монголией

Глава государства Владимир Путин поздравил народ Монголии с 80-летним юбилеем победы на Халхин-Голе. Он заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы дружеские и длительные отношения с Монголией стали по-настоящему стратегическим партнерством.

Он подчеркнул, что российский народ гордится дружбой и связями с Монголией. Сотрудничество двух государств постепенно развивается и распространяется на самые разные области. Это было подтверждено на переговорах между лидерами двух стран.

Особое внимание Путин уделил подписанному сегодня договору о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В нем, по словам президента, отражено обоюдное стремление к тому, чтобы вывести взаимодействие на более высокий уровень и совместно решать масштабные долгосрочные задачи.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в свою очередь также отметил важность заключенного соглашения и выразил надежду, что отношения Монголии и России теперь выйдут на новый уровень.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #сотрудничество #монголия

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