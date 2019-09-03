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15:01   3 Сентября 2019
Россия

Михаил Шуфутинский признался, что любит мемы о самом себе

Михаил Шуфутинский признался, что любит мемы о самом себе

Михаил Шуфутинский во вторник проведет концерт. Об этом 3 сентября сообщает телеканал «360»

По словам Шуфутинского, вечером 3 сентября он традиционно проводит концерты. Певец готовится к ним уже 70 лет, поэтому сегодняшний день мало чем отличается от предыдущих.

Артист подчеркнул, что вечером выйдет в прямой эфир в Instagram.

«Да, собираюсь в 20:30 сделать прямой эфир этой песни», — сказал он.

Певец поделился, что очень рад всем мемам, которые посвящены ему и его хиту. Он признался, что они ему совсем не надоели. Более того, Шутуниский сам рад напомнить о своем «Третьем сентября». Во вторник утром он опубликовал в Instagram, в котором предложил всем перевернуть календарь. 

«Друзья, вы случайно не забыли, какой сегодня день? Сегодня 3 сентября, надо переворачивать! Давайте!» — призвал артист. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #шуфутинский

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