Ближний Восток и Сирия спасены от ИГИЛ* силами российских ВКС и дипломатов

Четыре года исполняется в конце сентября началу антитеррористических действий ВКС РФ в Сирии: тогда началась одна из наиболее успешных операций в истории по борьбе с международным исламским терроризмом. Силами российских дипломатов, советников, специалистов и военных ВКС РФ крупнейшую в истории террористическую группировку «Исламское государство»* удалось одолеть за несколько лет, напоминает Федеральное агентство новостей.

В 2015 году российская авиация начала наносить удары по важным военным объектам террористов. На тот момент в Сирии более 70% территории Республики были захвачены радикалами ИГИЛ* или боевиками «Джебхат ан-Нусры»*. Около 20% земель удерживало народное ополчение курдов, а на оставшихся 10% отбивались от террористов сирийцы и союзническая им «Хезболла», а также бойцы иранского Корпуса стражей Исламской Революции.

К сентябрю 2019 года «Исламское государство»* полностью уничтожено, а сирийская армия наступает на позиции «Ан-Нусры» в Идлибской зоне деэскалации, регулярно освобождая провинции и города республики.

Член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко напомнил в интервью ФАН, что российская операция обозначила коренной перелом в сирийской войне, как и в целом в ситуации на Ближнем Востоке.

«Вмешательство России позволило предотвратить создание на территории Сирии террористического государства. Ведь стоял вопрос о захвате Дамаска, счет (в 2015 году) шел на недели. (…) Можно сказать, что мы свою задачу в военном плане решили успешно — российские вооруженные силы продемонстрировали, что готовы действовать на удаленном театре военных действий, и действовать успешно, — отметил член ОП РФ.

*организация запрещена на территории РФ судом и признана террористической.