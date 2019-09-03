Россиянин, депортированный из ФРГ, устроил пикет возле офиса Deutsche Welle в Москве

Россиянин, депортированный из Германии, устроил одиночный пикет возле офиса немецкой радиостанции Deutsche Welle в Москве.

Вячеслав Кобец - бывший гражданин Украины, получивший российское гражданство, окончил вуз в Петербурге, а потом отправился в Европу за политическим убежищем. О злоключениях мужчины сначала в Швеции, а затем в Германии «Политика Сегодня» рассказывала в июле 2019 года. Закончилась его история депортацией из ФРГ.

Сейчас Вячеслав живет в Москве, играет в театре, но не оставляет попыток вернуться в Германию. Правда, выбирает для этого своеобразный способ. К офису Deutsche Welle Кобец вышел с написанным на полотенце по-немецки ругательством и обвинением в связях с нацистами.

«Я к ним обращался сразу по приезду в Москву, мне ответили: " Не нужно к нам приходить», — объяснил «Политике Сегодня» повод для протеста Кобец.

От немецких властей Кобец требует компенсации за несправедливое отношение и поврежденную руку. По его словам, его дело находится в суде Ольденбурга с рекомендациями Евросоюза в пользу россиянина.