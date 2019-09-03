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14:57   3 Сентября 2019
Россия

Больница имени Раухфуса получит 40 миллионов рублей на новое оборудование

Больница имени Раухфуса получит 40 миллионов рублей на новое оборудование

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с врачами многопрофильного медицинского центра имени Раухфуса сообщил, что больница получит 40 миллионов рублей на приобретение нового оборудования.

О посещении Бегловым больницы имени Раухфуса, которая отмечает свой 150-летний юбилей, во вторник сообщает информационное агентство «Невские новости». Глава города поздравил главную педиатрическую больницу Северной столицы с юбилеем и заявил, что, возможно, выделенная из городской казны на покупку нового оборудования сумма, не такая уж и большая, но это дополнительная разовая выплата предназначенная для модернизации медтехники.

«То что касается вашей клиники, мы вот выделили более 40 миллионов рублей на закупку соответствующего оборудования. Первый этап уже прошел, сейчас второй этап закупки оборудования, которое необходимо. Да, это, может быть, не очень много, но это только дополнительные средства», - пояснил градоначальник.

Также Беглов отметил, что сейчас городу не хватает 37 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях, 26 тысяч мест в школах и девять тысяч посещений поликлиник в смену. Эту ситуацию Смольный, по его словам, планирует нормализовать к 2025 году.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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