Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов напомнил, что в городе на месте Судебного квартала рядом с проспектом Добролюбова будет построен современный арт-парк.

Речь об этом зашла 3 сентября на встрече в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий по случаю 150-летнего юбилея учреждения.

По словам Беглова, раньше на месте культурного пространства находился институт прикладной химии, после короткого на территории осталось много грязи. Позже участок очистили и решили построить здесь Судебный квартал. Строители уже залили фундамент, когда решение было отменено.