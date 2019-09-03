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14:43   3 Сентября 2019
Россия

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов напомнил, что в городе на месте Судебного квартала рядом с проспектом Добролюбова будет построен современный арт-парк.

Речь об этом зашла 3 сентября на встрече в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий по случаю 150-летнего юбилея учреждения.

По словам Беглова, раньше на месте культурного пространства находился  институт прикладной химии, после короткого на территории осталось много грязи. Позже участок очистили и решили построить здесь Судебный квартал. Строители уже залили фундамент, когда решение было отменено.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #культура #беглов #арт-парк

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