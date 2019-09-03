Экс-посол Бенина в РФ считает, что Африка готова обменять уран на российских туристов

В Сочи 23 и 24 октября пройдет саммит Россия-Африка, на который приедут главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

«Политика Сегодня» поговорила с бывшим Чрезвычайным и полномочным послом Бенина в РФ, членом «Африканской деловой инициативы» Габриэлем Качофа о перспективах сотрудничества двух стран.

Что Африка может предложить России в экономическом плане?

Связи России и Африки очень давние. На протяжении многих лет Россия готовит для африканского континента очень много кадров. Африка — это континент с большим будущим: это можно рассматривать с нескольких сторон — демографической и природных ресурсов. В недрах этого континента сосредоточено очень много полезных ископаемых. Все может быть основой для партнерства. У России есть технологии, наука… У России есть все! Есть нефть и газ… но есть и уникальные природные ресурсы, которые есть только в Африке.

Допустим, уран. Вся таблица Менделеева есть в этом континенте! Поэтому мне кажется, что здесь, как говорят африканцы, лучший партнер для Африки — Россия. Мы с вами говорим на одном языке. Нужно только чуть-чуть желания. Люди, которые приедут на саммит [из Африки] — они увидят, что такое Россия. Вы не поверите, я вчера встречал одну делегацию из Сенегала.

Как она прошла встреча?

Я провел экскурсию для них по Москве. Профессора из университетов удивились: они сказали, что они не знали, что Россия — такая страна! То, что мы знали об этой стране — далеко не совпадает с реальностью. Поэтому, я думаю, что саммит позволит открыть глаза многим лидерам африканского континента. Позволит направить наши отношения в другое русло. Все, что есть в России — пригодится и Африке. Нужно лишь сделать этот шаг: я уверен, что это надолго… навсегда!

Как можно помочь выйти на российский рынок африканским компаниям?

В этом помогает государство, конечно. Министерства иностранных дел. Но если мы хотим развивать частный бизнес, то сотрудничество возможно только через российские компании и предпринимателей. И здесь я сразу выделю роль иностранных выпускников. У нас их больше 1,5 миллионов — часть из них осталась в России. Я имею в виду вузы РФ и других стран СНГ. Они большие патриоты. Мы будем использовать этот потенциал для развития отношений. Но бизнес должен общаться с бизнесом.

Есть еще какой-то способ развивать и поддерживать отношения стран?

Мне кажется, что нужно создавать предельно новую структуру, у которой будет хорошее финансирование и возможность поддержки, благотворительности, чтобы строить на континенте библиотеки, медучреждения и так далее. Я не говорю, что нужно строить, к примеру, заводы бесплатно. В этом плане Африка может быть надежным партнером.

В каких африканских странах можно развивать туризм?

Если посмотреть, то Африка целиком континент туризма, там вы найдете все: и экстремальный туризм, и природу и животных. Разные страны можно рассматривать Марокко, и даже Кению — направления очень интересные. Почему бы и не Маврикий? Даже Бенин, моя страна, может предложить туристам сафари, что может быть также интересно, ловить рыбу.

Мы недавно с другом рыбачили: он нырял прямо в открытый океан на глубину до тридцати метров. Он поймал такого тунца! Такого он не ожидал от отдыха в этой стране. Проблема состоит в том, что в Африке не умеют рекламировать туризм. Но в этой ей может помочь Россия. Хорошо, что в Африке круглый год — лето. Можно заниматься и культурным туризмом: изучать и наблюдать за коренными народами — племенами.

Поможет ли саммит в Сочи в дальнейшем развивать российско-африканские отношения?

Безусловно. Мы лет десять назад предлагали этот саммит. Но в этом году он может стать началом многих начал. Отношения явно будут другими — более позитивными. Самое основное — что будет после саммита. Кто будет следить за выполнением решений и обещаний? После саммита нужно создать подправительственный комитет — тогда будет результат диалога. В него бы вошли представители администрации президента, министерства экономики и развития, некоторые выпускники может быть из разных стран. Человек 30, которые давно живут. Я знаю, например, Россию очень давно: когда был студентом, аспирантом, когда был послом.

А вы хотели бы председательствовать в этом комитете?

Затрудняюсь ответить. Я большой патриот России. Эта страна дала мне все. И не только мне. Мы должны быть рядом с такой страной, которая дает нам столько всего. Мне Россия дала и образование, и жену, и положение в обществе. Это своеобразный призыв каждой африканской стране, об этом речь идет. И это не столько мое мнение, а сколько мнение каждого выпускника, который когда-то здесь учился и уехал. Ребята из латиноамериканских стран, азиатских, африканских. Россия — друг для нас, который никогда не хотел войны, она дала нам образование, показала как нужно жить.