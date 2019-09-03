Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова. Об этом 3 сентября сообщают Вести.Ru.

По мнению Мутко, Капитонов препятствует работе по ликвидации последствий наводнения. Он отметил, что местные бизнесмены из-за отсутствия документов не могут получить деньги, которые были выделены на восстановление разрушенных во время паводка объектов.

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? (…) Вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ [предпринимателей]», — сказал вице-премьер.

Вице-премьер потребовал, чтобы Капитонов выдал людям нужные документы.

Ранее российский лидер Владимир Путин, покидая пострадавший от летнего паводка Тулун, обещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все происходящее в регионе.