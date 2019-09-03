Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

 Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

 Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
14:26   3 Сентября 2019
Россия

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова. Об этом 3 сентября сообщают Вести.Ru.

По мнению Мутко, Капитонов препятствует работе по ликвидации последствий наводнения. Он отметил, что местные бизнесмены из-за отсутствия документов не могут получить деньги, которые были выделены на восстановление разрушенных во время паводка объектов.

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? (…) Вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ [предпринимателей]», — сказал вице-премьер.

Вице-премьер потребовал, чтобы Капитонов выдал людям нужные документы. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, покидая пострадавший от летнего паводка Тулун, обещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все происходящее в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мутко #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...