Выплаты после наводнения в Приамурье получили 80% пострадавших

После дождевого наводнения в Приамурье уже 80% людей, пострадавших от стихии, получили свои выплаты от государства. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в преддверии Восточного экономического форума.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что пострадавшей от наводнения Амурской области выделено 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги пострадавшим выплачиваются не только по федеральным расходам, но и из областного бюджета. Деньги выделялись «с запасом»: паводок распространялся очень быстро.

«Фактически оказалось, что сегодня нам нужно 260 миллионов рублей на выплаты, на сегодня порядка 80% средств люди уже получили. Все на контроле»,- сообщил Орлов РИА Новостям.

Из 800 пострадавших от воды жилых домов около 350 невозможно восстановить, сообщил губернатор. Большой урон нанесен и дорожно-транспортной инфраструктуре: затоплено более 500 километров дорог.

«Наши и федеральные специалисты оценили ущерб по дорогам в 1,7 миллиарда рублей. И по сельскому хозяйству ущерб чудовищный, из 1,2 миллиона гектаров площадей почти 20% уничтожены», — подчеркнул Орлов.

Глава региона уточнил, что по трем направлениям ущерба — дороги, жилые жома и сельское хозяйство — отправлена заявка на федеральную помощь. Ранее в начале августа сообщалось о восстановлении более 107 километров размытой дороги из 500 километров подтопленных трасс.