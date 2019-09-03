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14:20   3 Сентября 2019
Россия

Подкопаев, распыливший на митинге газ в лицо полицейским, сел на три года

Подкопаев, распыливший на митинге газ в лицо полицейским, сел на три года

Об этом из зала суда во вторник сообщает РИА Новости, отмечая, что Тверской суд Москвы рассматривал дело Подкопаева в особом порядке, то есть при полном признании обвиняемым своей вины, что гарантировало ему смягчение наказания. Прокуратура запросила для подсудимого, который в ходе акции 27 июля, скрывая лицо балаклавой, распылил в лица стоявших в оцеплении силовиков газовый баллончик, что привело к химическим ожогам глаз двух полицейских, три года и четыре месяца колонии общего режима.

«Суд приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима», - заявила судья.

Как отмечается, у Подкопаева при задержании были изъяты молоток и нож, а также перчатки и противогаз. Изначально он отрицал все обвинения в свой адрес, однако затем, заключил сделку со следствием и сознался в нападении на сотрудников полиции. В своем последнем слове на суде молодой человек заявил, что не хотел причинить вред сотрудникам органов.

Напомним: серия незаконных митингов была организована в Москве с 14 июля незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, в подписных листах которых было выявлено большое количество «мертвых душ» и поддельных подписей. В общей сложности в ходе несанкционированных акций и массовых беспорядков полиция задержала 1 700 человек, из которых фигурантами уголовных дел стали десять активистов включая Подкопаева. С пяти из них Следственный комитет во вторник снял обвинения.

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Автор: Александр Люблинский
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