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14:18   3 Сентября 2019
Россия

Скончалась 19-летняя россиянка, впавшая в кому в Турции

Скончалась 19-летняя россиянка, впавшая в кому в Турции

19-летняя студентка, впавшая в кому в турецком аквапарке, скончалась в московском НИИ Склифосовского. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Девушка умерла в понедельник, 2 сентября, вечером. 

Инцидент произошел в аквапарке Sealanya Sea Park. Пока ее мать отдыхала на шезлонге, девушка плавала с маской в бассейне. Вдруг она начала тонуть. Посетители аквапарка бросились к ней на помощь, но та успела наглотаться воды. В результате она впала в кому. Восемь дней девушка находилась в турецкой больнице, 30 августа ее перевезли в Москву.

Это не первый смертельный случай, произошедший с российскими туристами в Турции этим летом. Буквально за несколько дней до этого умерла 12-летняя россиянка, руку которой засосало в трубу бассейна в одном из турецких отелей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #турция #чп #туризм

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