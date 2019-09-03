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14:07   3 Сентября 2019
Россия

СК просит домашний арест для координаторов массовых беспорядков 27 июля Жукова и Фомина

СК просит домашний арест для координаторов массовых беспорядков 27 июля Жукова и Фомина

Обвиняемых по делу о «массовых беспорядках 27 июля» Егора Жукова и Сергея Фомина могут перевести с заключения под стражу под домашний арест. С просьбой изменить фигурантам дела меру пресечения обратился СК, сообщает 3 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР. 

По информации СМИ, расследование в рамках уголовного дела продолжается. Следствие уточняет роль каждого фигуранта. 

По версии следствия, студент четвертого курса Высшей школы экономики Егор Жуков «дирижировал» толпой протестующих и показывал, куда им направляться. По словам его адвоката Ильи Новикова, на видеозаписи был не Жуков, а другой человек. Отмечается, что за студента также вступились преподаватели ВШЭ, ученые и общественные деятели. Суд отклонил около 600 поручительств за него, в том числе предложение рэпера Оксимирона внести два миллиона рублей залога. 

Что касается Сергея Фомина, сначала его объявили в розыск. Он избежал наказания, взяв на руки чужого ребенка, с которым прошел через оцепление. Родителей ребенка — Ольгу и Дмитрия Проказовых хотели лишить родительских прав за использование ребенка в своих интересах, однако суд отказался это делать, но вынес предупреждение. 

Позже Фомин сам явился в полицию и его арестовали. 

СК возбудил дело о массовых беспорядках после несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, попавшихся на липовых подписях и фальсификациях. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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