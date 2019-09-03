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13:35   3 Сентября 2019
Россия

Ушла из жизни актриса Зинаида Славина

Ушла из жизни актриса Зинаида Славина

Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Ей было 79 лет. Об этом стало известно 3 сентября из публикации на сайте «Содружества актеров Таганки». 

На сайте не уточняется причина смерти. Что касается даты и места прощания с актрисой — о них станет известно позже. 

Славина снималась во многих фильма, в том числе «Дорога к морю», «О друзьях-товарищах», «Новенькая», «Иван да Марья». Актриса родилась в 1940 году в Петергофе. В 24 года она окончила театральное училище имени Щукина. За всю свою жизнь она сыграла в более чем 1600 спектаклей. Актриса также выступала в Театре на Таганке. 

Славина имеет звание народной артистки РСФСР. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество

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