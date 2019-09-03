Гудков вслед за Соболь «слил» протест и уехал в Болгарию

Экс-кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков после отбывания наказания за организацию и призывы к участию в незаконных митингах в Москве позабыл о «борьбе с режимом» и уехал на отдых в Европу.

Напомним, что несанкционированные акции захлестнули столицу после того, как кандидатам от блогера Алексея Навального отказали в регистрации на выборы в МГД из-за большого числа недействительных подписей. Больше всего от либеральной «тусовки» выделилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которой рисовали подписи на «фабриках» и которую поддерживали мертвецы.

Организаторы, в числе которых помимо Соболь и Гудкова числятся Илья Яшин, Владимир Милов, Константин Янкаускас и Иван Жданов, получили административные наказания. Стоит отметить, что Соболь избежала ареста, прикрываясь маленькой дочерью, но зато сумма штрафов составила почти миллион рублей.

Гудков вышел из-под 36-дневного ареста 2 сентября. Однако вместо того, чтобы продолжить отстаивать свои взгляды, всего за несколько дней до муниципальных выборов он отправился в Болгарию. Оставил пост в социальных сетях и был таков.

Стоит отметить, что также поступил и его «коллега» Жданов. Вот только директор ФБК испугался уголовного дела в отношении фонда, а не только провала на выборах. Впрочем, последователи Навального вторят своему лидеру, который любит тратить донаты и деньги западных спонсоров на курортах.

Но это не единственная причина, по которой Гудков сбежал из России. Стоит вспомнить «мусорную империю» его семьи: они организовали филиал неофициальной продажи отходов на полигоне «Воловичи». После решения о строительстве завода по переработке ТБО Гудковы восстали на «экологические» митинги, за которыми стоит не забота об окружающей среде, а страх за потерю денег.