Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

 Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

 Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
14:25   3 Сентября 2019
Россия

Гудков вслед за Соболь «слил» протест и уехал в Болгарию

Гудков вслед за Соболь «слил» протест и уехал в Болгарию

Экс-кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков после отбывания наказания за организацию и призывы к участию в незаконных митингах в Москве позабыл о «борьбе с режимом» и уехал на отдых в Европу.

Напомним, что несанкционированные акции захлестнули столицу после того, как кандидатам от блогера Алексея Навального отказали в регистрации на выборы в МГД из-за большого числа недействительных подписей. Больше всего от либеральной «тусовки» выделилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которой рисовали подписи на «фабриках» и которую поддерживали мертвецы.

Гудков вслед за Соболь «слил» протест и уехал в Болгарию

Организаторы, в числе которых помимо Соболь и Гудкова числятся Илья Яшин, Владимир Милов, Константин Янкаускас и Иван Жданов, получили административные наказания. Стоит отметить, что Соболь избежала ареста, прикрываясь маленькой дочерью, но зато сумма штрафов составила почти миллион рублей.

Гудков вышел из-под 36-дневного ареста 2 сентября. Однако вместо того, чтобы продолжить отстаивать свои взгляды, всего за несколько дней до муниципальных выборов он отправился в Болгарию. Оставил пост в социальных сетях и был таков.

Гудков вслед за Соболь «слил» протест и уехал в Болгарию

Стоит отметить, что также поступил и его «коллега» Жданов. Вот только директор ФБК испугался уголовного дела в отношении фонда, а не только провала на выборах. Впрочем, последователи Навального вторят своему лидеру, который любит тратить донаты и деньги западных спонсоров на курортах.

Но это не единственная причина, по которой Гудков сбежал из России. Стоит вспомнить «мусорную империю» его семьи: они организовали филиал неофициальной продажи отходов на полигоне «Воловичи». После решения о строительстве завода по переработке ТБО Гудковы восстали на «экологические» митинги, за которыми стоит не забота об окружающей среде, а страх за потерю денег.

Гудков вслед за Соболь «слил» протест и уехал в Болгарию

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#арест #оппозиция #митинг #болгария #гудков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...