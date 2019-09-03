Приговор «людоеду» Синице показывает, что в России главенствует закон — Киселев

Российский журналист Дмитрий Киселев прокомментировал приговор блогеру Владиславу Синице. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии за экстремизм. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Киселев отметил, что некоторые люди, например Синица, считают, что они выше закона, но это совершенно не так. Приговор суда говорит о том, что законы в стране исполняются.

«Не нужно искать иные смыслы. Не надо просто нарушать закон. Если будешь его нарушать, то получишь санкцию, которая предусмотрена Уголовным кодексом или каким-то другим. Вот и все», — сказал журналист.

31 июля блогер в соцсетях призывал к расправе над детьми полицейских и росгвардейцев, которые предотвратили беспорядки во время незаконного митинга 27 июля. Его действия расценили как экстремизм. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». Синица вину не признает.