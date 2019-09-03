Дело против пяти участников беспорядков в Москве переквалифицировали в административное

Следственный комитет России заявил, что действия пяти фигурантов дела о массовых беспорядках на незаконных митингах в Москве 27 июля переквалифицируют в административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 3 сентября.

По данным СК, в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках в центре столицы состава уголовного преступления в действиях Даниила Конона, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева выявлено не было.

«Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие принял такое решение после исследования всех материалов, в том числе камер наблюдениям/ Материалы по административным делам направлены в МВД России.

Напомним, всего по делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время незаконной акции 27 июля арестовали 14 человек. Несогласованные митинги были организованы в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого процента бракованных подписей.

Так, у экс-кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.