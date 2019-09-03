Соболь прячется за спиной малолетней дочки, чтобы спастись от тюрьмы

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь накануне вечером, вновь прикрывшись малолетним ребенком, избежала ареста за организацию незаконного митинга в Москве 31 августа.

Как сообщает во вторник «Федеральное агентство новостей», именно Любовь Соболь является главным организатором незаконного шествия в столице в последний день лета – она активно призывала своих подписчиков в социальных сетях присоединяться к несанкционированной акции. За данные противоправные действия соратнице Навального грозить административное наказание в виде ареста на 30 суток или штрафа в размере 300 тысяч рублей по статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий» Кодекса административных правонарушений.

По данной статье Соболь ранее уже получила четыре штрафа на общую сумму 930 тысяч рублей. Суд не при меняет к ней такую меру наказания как арест, так как наличие у женщины пятилетней дочери не позволяет поместить ее в спецприемник и та активно пользуется лазейками социально ориентированного российского законодательства, которое ставит защиту детства и материнства во главу угла. При этом Соболь сама уделяет мало времени своему ребенку, благодаря которому она уже не раз избегала ареста, например, во время фальшивой голодовки минувшим летом она почти месяц не появлялась дома и не виделась с маленькой дочерью.

Штрафы, которые суд назначил Соболь в качестве наказания за активную роль в организации серии незаконных митингов в Москве, женщина не намерена оплачивать сама – она уже рассказала, что для выплаты 930 тысяч рублей (возможно уже сегодня эта сумма увеличиться еще на 300 тысяч) намерена использовать донаты подписчиков.

Интересно также обратить внимание на тот факт, что за несколько дней до митинга 31 августа, прокуратура письменно предупредила Любовь Соболь о том, что мероприятие, на которое она призывает людей, незаконно, однако, та проигнорировала все предупреждения.

Также интересно отметить, что Соболь за неоднократные повторные нарушения административной статьи может стать фигуранткой уголовного дела по статье 212.1, которая предусматривает наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Правда и в этом случае ее спасает факт материнства и наличия у нее маленького ребенка – в случае назначения реального срока, отбывание наказания в местах заключения было бы отложено до совершеннолетия дочери. Суд, правда, мог бы избрать ей и другие виды наказания – исправительные работы или крупный денежный штраф. Но следственные органы и прокуратура по какой-то причине пока смотрят на деятельность главного организатора серии массовых беспорядков в Москве минувшим летом сквозь пальцы и не спешат привлекать Соболь к ответственности по уголовной статье.