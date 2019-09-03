Более 13 тысяч человек участвуют в социальных проектах членов клуба «Эльбрус»

Проекты членов клуба «Эльбрус», куда входят победители конкурса «Лидеры России», охватывают более 13 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» во вторник, 3 сентября.

Отмечается, что сейчас в рамках клуба существует восемь активных проектов. По данным АНО, всего в клубе состоит 226 человек. Эти люди — победители и финалисты конкурса «Лидеры России» а также участники программ управленческого кадрового резерва.

Победитель конкурса Олег Жданеев заявил, что хочет запустить новый проект, который предусматривает встречи членов клуба с наставниками конкурса «Лидеры России». Проект будет называться «Завтрак с наставником». Первая встреча запланирована на середину сентября.

По правилам конкурса, все победители в течение года смогут заниматься с наставником. Речь идет о 90 управленцев высшего ранга, включая первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, спикера Совфеда Валентинаы Матвиенко, руководителя Сбербанка Германа Грефа других.