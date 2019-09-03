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13:24   3 Сентября 2019
Россия

Прокурор просит почти 3,5 года Подкопаеву, распылившему газ на незаконном митинге 27 июля

Прокурор просит почти 3,5 года Подкопаеву, распылившему газ на незаконном митинге 27 июля

Обвинение запросило три года колонии для Ивана Подкопаева, который во время несогласованного митинга в центре столицы бросил в стороноу силовиков баллончик с газом. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости. 

Во вторник во время слушания дела прокурор выступила в Тверском суде города Москвы, где запросила для подсудимого три года колонии. 

«Прошу признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца колонии общего режима», — передает РИА Новости слова прокурора. 

По информации агентства, рассмотрение дела происходит в особом порядке. Это связано с тем, что Подкупаев признал свою вину, а значит получит более мягкое наказание. 

Выступая с последним словом, Подкопаев заявил, что признает вину. 

«Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов», — сказал он. 

Что касается Данилы Беглеца — еще одного участника той же акции, которая прошла 27 июля, прокуратура запросила для него почти такой же срок — три года и два месяца колонии общего режима. Он признался, что толкнул полицейского. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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