Прокурор просит почти 3,5 года Подкопаеву, распылившему газ на незаконном митинге 27 июля

Обвинение запросило три года колонии для Ивана Подкопаева, который во время несогласованного митинга в центре столицы бросил в стороноу силовиков баллончик с газом. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости.

Во вторник во время слушания дела прокурор выступила в Тверском суде города Москвы, где запросила для подсудимого три года колонии.

«Прошу признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца колонии общего режима», — передает РИА Новости слова прокурора.

По информации агентства, рассмотрение дела происходит в особом порядке. Это связано с тем, что Подкупаев признал свою вину, а значит получит более мягкое наказание.

Выступая с последним словом, Подкопаев заявил, что признает вину.

«Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов», — сказал он.

Что касается Данилы Беглеца — еще одного участника той же акции, которая прошла 27 июля, прокуратура запросила для него почти такой же срок — три года и два месяца колонии общего режима. Он признался, что толкнул полицейского.