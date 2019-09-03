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Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
13:23   3 Сентября 2019
Россия

Путин пообщался с ветеранами сражений на Халхин-Голе

Путин пообщался с ветеранами сражений на Халхин-Голе

Главы России Владимир Путин и Монголии Халтмаагийн Баттулга поучаствовали в церемонии возложения венка к памятнику полководцу Георгию Жукову, который располагается в Улан-Баторе.

Здесь также присутствовали ветераны сражений на Халхин-Голе и представители международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за победу», а также дети и внуки советских и монгольских полководцев, в частности правнучка маршала Жукова.

«Хотел бы вас поздравить с сегодняшним праздником», — сказал Путин ветеранам.

Стоит отметить, что возраст старшего участника тех сражений составляет 101 год, а младшего — 95 лет. Несколько ветеранов надели национальные костюмы, к которым прикрепили ордена и медали. Президенту РФ рассказали о фронтовой судьбе собравшихся, после чего он каждому пожал руку и принес личные поздравления.

«Будем гордиться ветеранами, слава богу, они живы… будем хранить святую память о ваших родственниках», — обратился глава к детям и внукам полководцев, которые стояли за спинами ветеранов.

Путин пообщался с ветеранами сражений на Халхин-Голе

Напомним, что официальный визит Путина в Монголию приурочен к годовщине победы в сражении на Халхин-Голе. Тогда советская и монгольская армии разбили войска Японии, что обеспечило суверенитет и территориальную целостность республики.

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Автор: Анна Манц
#путин #ветераны #жуков #монголия #халхин-гол

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