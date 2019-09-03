Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

 Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве арт-парка в Петербурге

 Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
13:16   3 Сентября 2019
Россия

Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик во вторник, 3 сентября, сообщил, что пять путепроводов у Московских центральных диаметров (МЦД) построят в области до конца 2022 года. По его словам, скоро откроют два участка МЦД, а до конца 2020 года планируют построить пять путепроводов у областных платформ Опалиха, Аникеевка, Апревка, Быково и Северный обход Лобни.

«Завершить все объекты запланировали до конца 2022 года», — добавил Гержик.

Стоимость строительства путепроводов у Московских центральных диаметров превысит 26 миллиардов рублей. Министр отметил, что процесс строительства не быстрый, поэтому Подмосковье ожидает помощи из федерального бюджета. Первоначальные затраты составят 16–17 миллиардов рублей, из них предполагается 75 процентов денег из федерального бюджета.

«Мы готовим нашу бюджетную заявку, готовим проектную документацию», — резюмировал Гержик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #общество #путепровод #мцд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...