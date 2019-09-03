Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик во вторник, 3 сентября, сообщил, что пять путепроводов у Московских центральных диаметров (МЦД) построят в области до конца 2022 года. По его словам, скоро откроют два участка МЦД, а до конца 2020 года планируют построить пять путепроводов у областных платформ Опалиха, Аникеевка, Апревка, Быково и Северный обход Лобни.

«Завершить все объекты запланировали до конца 2022 года», — добавил Гержик.

Стоимость строительства путепроводов у Московских центральных диаметров превысит 26 миллиардов рублей. Министр отметил, что процесс строительства не быстрый, поэтому Подмосковье ожидает помощи из федерального бюджета. Первоначальные затраты составят 16–17 миллиардов рублей, из них предполагается 75 процентов денег из федерального бюджета.

«Мы готовим нашу бюджетную заявку, готовим проектную документацию», — резюмировал Гержик.