Лидеры стран, которые примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», смогут присутствовать на маневрах. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Предполагается присутствие глав государств и оборонных ведомств стран — участниц учения», — сказал он.

По словам Шойгу, помимо российских военнослужащих в учениях примут участие их коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

Маневры пройдут на полигоне Донгуз. Они будут направлены на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Эти учения станут важнейшей проверкой боеготовности армии РФ в 2019 году и впервые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других государств Организации Договора о коллективной безопасности.