Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения
Лидеры стран, которые примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», смогут присутствовать на маневрах. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Предполагается присутствие глав государств и оборонных ведомств стран — участниц учения», — сказал он.
По словам Шойгу, помимо российских военнослужащих в учениях примут участие их коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.
Маневры пройдут на полигоне Донгуз. Они будут направлены на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Эти учения станут важнейшей проверкой боеготовности армии РФ в 2019 году и впервые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других государств Организации Договора о коллективной безопасности.
Спецучения с военно-политическими органами будут проведены в российской армии в 2020 году, доложил в четверг начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову первый замначальника #ГВПУ генерал-майор Алексей Цыганков https://t.co/EEakfx9NAb #Центр2019 #Спецучения #ЦВО pic.twitter.com/aqE5VC3B26— Минобороны России (@mod_russia) August 30, 2019