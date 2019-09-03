Напавший на росгвардейца на незаконном митинге Данила Беглец может сесть на три года

Прокурор попросил суд приговорить к трем годам и 2 месяцам колонии общего режима участника незаконной акции 27 июля в центре Москвы Данилу Беглеца. Он толкнул полицейского, чтобы предотвратить задержание другого человека.

Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 3 сентября. Дело Беглеца рассматривают в Тверском столичном суде в особом порядке по его просьбе и при полном признании вины. Ему не назначат наказание, которое превышает две трети от максимального по вменяемой статье.

Следователи установили, что на незаконной акции 27 июля Беглец схватил прапорщика полиции Никитина за запястье и одернул в сторону, причинив физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить другое задержание. На заседании стало известно, что Беглец готов возместить полицейскому моральный ущерб и извиниться.

В конце августа суд оштрафовал Беглеца на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции.

Напомним, всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время незаконной акции 27 июля арестовали 13 человек. Несогласованные митинги были организованы в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого процента бракованных подписей.

Так, у экс-кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.