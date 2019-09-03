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МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

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12:49   3 Сентября 2019
Весь мир

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 3 сентября, сообщил, что российское ведомство обустраивает на территории сирийского государства авиабазу Хмеймим и пункт военно-морского флота в Тартусе. По его словам, на базе Хмеймим обустраивают авиационную группировку вооруженных сил, а в порту Тартус — объекты для ремонта судов ВМФ.

«Задачи — защитить, сохранить и поддержать боеготовность вооружения и специальной техники российского военного контингента», — объяснил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр обороны РФ добавил, что при обустройстве инфраструктуры учли возможные негативные факторы — от климатических условий до внезапных атак боевиков террористических группировок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #минобороны #общество

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