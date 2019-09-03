Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

 Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

Пять путепроводов у МЦД возведут в Подмосковье до конца 2022 года

 Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
12:58   3 Сентября 2019
Россия

Пуск ракеты «Ангара» будет проходить на недостроенном космодроме Восточный

Пуск ракеты «Ангара» будет проходить на недостроенном космодроме Восточный

Государственная корпорация «Роскосмос» планирует запустить ракету «Ангара» с космодрома Восточный в 2021 году, то есть до окончания строительства. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном 3 сентября.

Отмечается, что стартовый комплекс к этому времени будет отстроен. Вторая очередь предполагает создание инфраструктуры под ракету, однако точных дат сроков проекта в сообщении не называют. Ранее сообщалось, что строительство стартовало этим летом.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин указывал, что контракт второй очереди заканчивается в 2022 году. После этого, по его словам, должны пройти испытания, и только в 2023 году должен был состояться первый пуск «Ангары».

Стоит отметить, что первый запуск «Союза-2» провели в 2016 году также при неполной готовности инфраструктуры, тогда был готов только пусковой минимум, который до сих пор таковым и остается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#строительство #рогозин #роскосмос #ангара #восточный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...