Пуск ракеты «Ангара» будет проходить на недостроенном космодроме Восточный

Государственная корпорация «Роскосмос» планирует запустить ракету «Ангара» с космодрома Восточный в 2021 году, то есть до окончания строительства. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном 3 сентября.

Отмечается, что стартовый комплекс к этому времени будет отстроен. Вторая очередь предполагает создание инфраструктуры под ракету, однако точных дат сроков проекта в сообщении не называют. Ранее сообщалось, что строительство стартовало этим летом.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин указывал, что контракт второй очереди заканчивается в 2022 году. После этого, по его словам, должны пройти испытания, и только в 2023 году должен был состояться первый пуск «Ангары».

Стоит отметить, что первый запуск «Союза-2» провели в 2016 году также при неполной готовности инфраструктуры, тогда был готов только пусковой минимум, который до сих пор таковым и остается.