Беглов поздравил детский многопрофильный центр имени Раухфуса с юбилеем

Врио губернатора Александр Беглов поздравил городской многопрофильный центр им. К.А. Раухфуса со 150-летним юбилеем. Об этом 3 сентября сообщают «Невские новости».

Многопрофильная больница известна не только в Петербурге, но и за его пределами. Она является гордостью Северной столицы, ведь за здоровье и жизнь маленьких пациентов в ней борются лучшие врачи.

На протяжении 150 лет детский многопрофильный центр был расположен в авангарде городского детского здравоохранения. Больница имеет преимущественно хирургический профиль. А первый главный врач клиники Карл Андреевич Раухфус, в честь которого она и названа, возглавлял ее на протяжении 40 лет.

Больница работала с самого открытия до 2007 года, однако 12 лет назад она закрылась на реконструкцию. После того, как учреждение открыли в 2010 году, площадь больницы выросла в два раза.

Главный корпус находится по адресу Лиговский проспект дом 8, где размешены отделения больницы. Амбулаторно-консультативное отделение, дневной стационар, центр амбулаторной хирургии, а также городской эндокринологический центр и отделение медицинской реабилитации работают на Суворовском проспекте, 4.