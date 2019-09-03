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12:48   3 Сентября 2019
Россия

Российский флот получит 176 вспомогательных судов до 2027 года

Российский флот получит 176 вспомогательных судов до 2027 года

Российский флот получит до 2027 года 176 вспомогательных судов. Это указано в текущей госпрограмме вооружений, которая рассчитана на 2018-2027 годы, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

На данный момент в распоряжении ВМФ РФ есть 152 современных судна, исправность которых составляет 85 процентов.

«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018–2027 годы будет поставлено еще 176 судов», — сказал министр обороны.

Сегодня в состав вспомогательного флота ВМФ РФ входит более 450 судов. Некоторые из них неисправны и не имеют дальнейших перспектив использования.

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Автор: Виктория Разумовская

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