Российский флот получит 176 вспомогательных судов до 2027 года

Российский флот получит до 2027 года 176 вспомогательных судов. Это указано в текущей госпрограмме вооружений, которая рассчитана на 2018-2027 годы, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

На данный момент в распоряжении ВМФ РФ есть 152 современных судна, исправность которых составляет 85 процентов.

«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018–2027 годы будет поставлено еще 176 судов», — сказал министр обороны.

Сегодня в состав вспомогательного флота ВМФ РФ входит более 450 судов. Некоторые из них неисправны и не имеют дальнейших перспектив использования.