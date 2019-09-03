Россия может поучаствовать в мирном соглашении США и Талибана*

РФ может принять участие в подписании мирного договора между талибами* и США по настоянию обеих сторон, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Россия возможно поприсутствует во время подписания соглашения, но документ еще не согласован. Дата подписания договора тоже неизвестна.

«Сначала надо понять, когда будет договоренность, в чем суть будет состоять, и действительно, не исключается, что по настоянию обеих сторон-участниц переговоров Россия будет присутствовать при подписании документа, если и когда он будет согласован», — заявил Моргулов журналистам в преддверии Восточного экономического форума.

Во время прошлых переговоров Вашингтона и представителей радикального движения «Талибан»* из Афганистана, американская сторона заявила, что переговоры с группировкой прогрессируют, но признала, что сорокалетняя война не может быть решена за одно заседание.

К настоящему моменту талибы* контролируют значительную часть провинций в Афганистане и наступают на крупные города страны. США и Россия активно участвуют в решении афганского конфликта: в прошлом ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров сел за стол переговоров с представителями Вашингтона и запрещенной организации.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.