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13:09   3 Сентября 2019
Россия

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Луизу Хайруллину – кассира банка, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей – решением Орджоникидзевского районного суда города Уфа оставили под арестом еще на два месяца.

Об этом во вторник 3 сентября со ссылкой на представителя суда сообщает РИА Новости, отметив, что точная дата, до которой продлен арест Хайруллиной, не уточняется.

«Орджоникидзевский районный суд 3 сентября продлил арест Хайруллиной на два месяца», - говорится в сообщении.

Ранее арест женщины был продлен до 2 сентября.

Напомним: жительница Салавата с мужем Маратом и двумя дочерьми 8 и 12 лет были объявлены в розыск после того, как 27 мая текущего года они скрылись в неизвестном направлении, при этом стало известно о хищении более 20 миллионов рублей из банка, в котором Хайруллина работала кассиром. В отношении женщины, которая была заочно арестована судом, возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Семью нашли в Казани спустя месяц, после побега. Луиза Хайруллина была сразу же арестована  и помещена в СИЗО, а ее супруг поехал в Москву, где выступил в эфире телевизионного шоу и рассказал, что это он проиграл деньги в азартные игры и жена в течение нескольких лет брала деньги из банка, чтобы он мог отыграться. При этом мужчина попросил россиян помочь собрать похищенную сумму, чтобы вернуть банку. По прилету обратно в Уфу мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время он проходит по делу, как соучастник преступления, и находится под домашним арестом.

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Автор: Александр Люблинский
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