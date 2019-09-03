Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

 Напавший на росгвардейца на незаконном митинге Данила Беглец может сесть на три года

Напавший на росгвардейца на незаконном митинге Данила Беглец может сесть на три года
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

 Напавший на росгвардейца на незаконном митинге Данила Беглец может сесть на три года

Напавший на росгвардейца на незаконном митинге Данила Беглец может сесть на три года
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
12:35   3 Сентября 2019
Весь мир

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подвел итоги визита российского президента Владимира Путина в республику. 

«По итогам вашего визита наши двусторонние отношения были подняты на качественно высокий уровень», — сказал он на встрече с главой России.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений и сотрудничества, а также согласовали и утвердили несколько важных документов, добавил Хурэлсух. Он указал, что поездка Путина пришлась на годовщину победы в битве на реке Халхин-Гол.

«Мы должны не забывать, чтить и сохранить память и подвиг наших отцов и дедов», — призвал монгольский премьер.

Сражение на Халхин-Голе проходило с мая по сентябрь 1939 года, оно стало ключевым в российско-монгольской истории. Победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #путин #монголия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...