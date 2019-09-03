Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подвел итоги визита российского президента Владимира Путина в республику.

«По итогам вашего визита наши двусторонние отношения были подняты на качественно высокий уровень», — сказал он на встрече с главой России.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений и сотрудничества, а также согласовали и утвердили несколько важных документов, добавил Хурэлсух. Он указал, что поездка Путина пришлась на годовщину победы в битве на реке Халхин-Гол.

«Мы должны не забывать, чтить и сохранить память и подвиг наших отцов и дедов», — призвал монгольский премьер.

Сражение на Халхин-Голе проходило с мая по сентябрь 1939 года, оно стало ключевым в российско-монгольской истории. Победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии.