Калужские чиновники не увидели свастику в очертаниях фундамента под детскую площадку

В администрации Юхновского района Калужской области считают беспочвенным шум в соцсетях вокруг фундамента под детскую площадку, который якобы похож на символику нацистов. Замглавы администрации Дмитрий Кутыркин свастику не видит.

«Вообще это не свастика, если посмотреть внимательно. Это основание фундамента. А свастика же в другом направлении? Кроме того, все это будет скрыто», — прокомментировал Кутыркин «Политике Сегодня».

Накануне в группе во «ВКонтакте» появилась фотография будущего сооружения, сделанная сверху. Пользователи возмутились схожестью со свастикой. Некоторые предложили обратиться в прокуратуру, так как нацистская символика запрещена законом в России.

Дмитрий Кутыркин поправил, что это не клумба, а фундамент.