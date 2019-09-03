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13:17   3 Сентября 2019
Россия

Калужские чиновники не увидели свастику в очертаниях фундамента под детскую площадку

Калужские чиновники не увидели свастику в очертаниях фундамента под детскую площадку

В администрации Юхновского района Калужской области считают беспочвенным шум в соцсетях вокруг фундамента под детскую площадку, который якобы похож на символику нацистов. Замглавы администрации  Дмитрий Кутыркин свастику не видит.

«Вообще это не свастика, если посмотреть внимательно. Это основание фундамента. А свастика же в другом направлении? Кроме того, все это будет скрыто», — прокомментировал Кутыркин «Политике Сегодня». 

Накануне в группе во «ВКонтакте» появилась фотография будущего сооружения, сделанная сверху. Пользователи возмутились схожестью со свастикой. Некоторые предложили обратиться в прокуратуру, так как нацистская символика запрещена законом в России. 

 

Калужские чиновники не увидели свастику в очертаниях фундамента под детскую площадкуДмитрий Кутыркин поправил, что это не клумба, а фундамент. 

«Строительство идет и монтаж идет. Работы еще не закончены. Все будет скрыто. Думаем, что в течение двух недель площадка будет сдана»,  - рассказал чиновник. 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #калужская область #свастика

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