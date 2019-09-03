Конфликт не мешает ливийским доходам расти

Ливийская национальная нефтяная корпорация сообщила о доходах в 2,1 миллиарда долларов в июле, что на 23 процента больше, чем в июне. По информации компании, так получилось за счет погрузок в конце июня, которые учли в июльских квитанциях. Более высокие доходы в 2019 году зарегистрировали в мае, когда NOC заработала 2,32 миллиарда долларов.

Председатель NOC Мустафа Саналла заявил, что ливийский нефтяной сектор все равно остается уязвимым. По его словам, два отдельных инцидента на трубопроводе в Шараре снизили доходы, поэтому корпорация призвала правительство предоставить больше денег для деятельности NOC.

«Доходы от нефти и газа составляют более 92 процентов бюджета Ливии. Показатели достигли, хотя NOC получила менее 58 процентов годового запрашиваемого бюджета», — объяснил Мустафа Саналла.

Энергетический сектор Ливии необходимо профинансировать надлежащим образом , чтобы изолировать от продолжающегося конфликта, подчеркнул председатель NOC.