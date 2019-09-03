Состояние госпитализированного экс-президента Крыма улучшилось

Состояние госпитализированного в турецкой Аланье экс-президента Крыма Юрия Мешкова улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирину Касимова во вторник, 3 сентября.

Бывший и единственный крымский президент перенес инсульт, находясь с супругой на отдыхе в Турции в воскресенье вечером. По словам дочери Мешкова Марианны, отца вывели из искусственной комы после произошедшего инсульта

Как сообщила представитель дипведомства, консульские работники поддерживают связь с администрацией клиники, лечащими врачами и родными экс-президента.

«Третьего сентября представители больницы информировали о том, что в состоянии пациента наметилось улучшение», отметила Касимова.

Мешков стал президентом республики Крым в 1994 году. Тогда политик объявил курс на интеграцию с Россией. Однако в 1995 парламент Украины упразднил пост президента Крыма и отстранил Мешкова от власти.