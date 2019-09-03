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12:25   3 Сентября 2019
Весь мир

Депутат Завальный не прогнозирует строительства газопровода между США и Россией

Депутат Завальный не прогнозирует строительства газопровода между США и Россией

США заинтересованы в развитии газовой промышленности на Ямале и Сахалине. Также у Штатов наблюдается интерес к развитию бизнеса на Дальнем Востоке, пищевой промышленности, целлюлозного производства, промысла морепродуктов и туризма. Об этом сообщил «Известиям» российский посол в США Анатолий Антонов.

«Политика Сегодня» обсудила перспективы развития новых проектов в газовой промышленности в условиях санкций с председателем комитета по энергетике ГД Павлом Завальным. Депутат в ближайшее время партнерства с американцами на Дальнем Востоке не ждет, но не исключает.

«<...> Мы заинтересованы в сотрудничестве с потенциальными партнерами и не только с американскими, но и с индийскими, и с китайскими», — говорит Завальный.

Один из наиболее ярких примеров сотрудничества России и США на Дальнем Востоке в настоящее время — это проект «Сахалин-1», отмечает депутат. Нефтегазовый проект существует в условиях соглашения о разделе продукции — нефти и газа, добытого на северо-восточном шельфе острова. Планируется, что жизненный цикл проекта продлится до 2040-2050 годов.

В Госдуме оценили возможность сотрудничества США и РФ в газовой отрасли в ближайшее время

Завальный не прогнозирует строительства трубопровода между США и Россией. Но развитию частного бизнеса это не помеха: причем без разницы, будут ли нефтегазовые проекты реализованы на шельфе или непосредственно на континенте.

«Что касается рыночных "бизнесов", то здесь сотрудничество может развиваться следующим образом: это нахождение месторождений, переработка нефти и газа, нефтехимия. Американский партнер, инвестор — это было бы очень позитивно, если бы он помогал реализовывать такие проекты», — резюмировал собеседник агентства.

В интервью российский посол также отметил, что торговый оборот между двумя странами растет. В 2018 году он составил 27,5 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сша #экономика #газ

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