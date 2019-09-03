Службу по сбору фейковых новостей предложили создать в ОП РФ

Единую электронную службу, принимающую жалобы на оскорбление госсимволов и фейковые новости, предложит создать рабочая группа Общественной палаты по защите прав пользователей интернета. Об этом сообщил глава комиссии Александр Малькевич.

«Будем предлагать создать на базе рабочей группы ОП РФ точки сборки случаев оскорблений и фейков, которые бы обсуждались экспертным советом и централизованно передавались на рассмотрение компетентным органам», — заявил Малькевич ТАСС.

Сейчас на базе ОП РФ уже создана консультативная рабочая группа по работе интернета, в которую входят общественные деятели, представители отрасли, блогеры и эксперты.

Ранее Госдума РФ сообщила о намерении расследовать случаи иностранного вмешательства на согласованных и несанкционированных летних митингах в Москве с помощью материалов Федерального агентства новостей. В частности, речь идет о двух материалах корреспондента ФАН, где тот взял интервью у канадской журналистки Евы Бартлетт, посетившей несколько незаконных митингов в Москве и согласованный митинг-концерт 10 августа.