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12:11   3 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Украинский парламент в окончательном чтении принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Утверждение состоялось на заседании 3 сентября.

Идею поддержали 373 депутата. Стоит отметить, что необходимый минимум составлял 300 голосов. Теперь документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский.

Напомним, что депутатская и судейская неприкосновенности закреплены в Конституции Украины. Чтобы внести правки в Основной закон необходимо направить инициативу в Конституционный суд. При положительном решении Рада может принять законопроект в первом чтении, если его одобрят более 226 парламентариев. На второй сессии уже необходима поддержка в минимум 300 голосов.

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Закон инициировали еще в 2017 году, тогда Конституционный суд получил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности — от президента и парламентариев. Согласно документу, предлагается исключить норму, при которой депутаты могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы только при согласии Верховной Рады.

В первом чтении закон был принят на прошлой неделе. Вместе с тем, депутат Нестор Шуфрич от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявлял, что изменение нормы внесено с нарушением. Это дает основание для его оспаривания.

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Автор: Анна Манц
#украина #законопроект #рада #депутатская неприкосновенность

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