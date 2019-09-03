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 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

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12:06   3 Сентября 2019
Политика

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта» во вторник, 3 сентября. Об этом заявил председатель партии Бидзина Иванишвили.

«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку», — подчеркнул он.

На посту главы МВД Грузии Гвахарию заменит нынешний глава Службы государственной безопасности (СГБ) Вахтанг Гомелаури.

Накануне грузинский премьер Мамуки Бахтадзе заявил об отставке. Он возглавлял правительство с июня 2018 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#грузия #гахария

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