Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта» во вторник, 3 сентября. Об этом заявил председатель партии Бидзина Иванишвили.

«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку», — подчеркнул он.

На посту главы МВД Грузии Гвахарию заменит нынешний глава Службы государственной безопасности (СГБ) Вахтанг Гомелаури.

Накануне грузинский премьер Мамуки Бахтадзе заявил об отставке. Он возглавлял правительство с июня 2018 года.