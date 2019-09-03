МИД РФ оценил перспективы предстоящих переговоров России и Японии

Москва не надеется на прорыв по вопросу мирного договора с Японией на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путин и премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, позиции сторон в данном вопросе сильно расходятся. Дипломат добавил, что переговоры продолжаются.

«Мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть, чтобы сближать их и продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — отметил Моргулов.

Переговоры Путина и Абэ пройдут во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который запланирован на 4-6 сентября.