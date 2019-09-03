Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
12:21   3 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ оценил перспективы предстоящих переговоров России и Японии

МИД РФ оценил перспективы предстоящих переговоров России и Японии

Москва не надеется на прорыв по вопросу мирного договора с Японией на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путин и премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, позиции сторон в данном вопросе сильно расходятся. Дипломат добавил, что переговоры продолжаются.

«Мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть, чтобы сближать их и продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — отметил Моргулов. 

Переговоры Путина и Абэ пройдут во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который запланирован на 4-6 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #япония #абэ #мирный договор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...