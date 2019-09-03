Петербуржцы испугались новых правил для получения финских виз

Количество заявлений на визы в финское консульство в Петербурге — в первый день работы по новым правилам приема документов — снизилось на 93%. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Ранее Финляндия приняла новые правила для выдачи визы россиянам. Теперь для подачи на визу к заявлению нужно приложить информацию о месте проживания в период поездки, а также выписку с банковского счета за последние три месяца или справку с места работы с указанием зарплаты, либо свидетельство о владении собственностью в России.

«Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге было принято около 550 визовых заявлений. В пятницу 30 августа было принято 7,9 тыс. заявлений», — передает ТАСС слова представителя консульства.

Она добавила, что на оформление финской визы уходит в среднем примерно месяц. Ранее этот срок составлял две недели.

Представитель консульства рассказал, что в августе 2019 года диппредставительство Финляндии в Петербурге получило в полтора раза больше заявлений, чем в августе прошло года.

«Заметим, что количество поданных заявлений на визу показывает постоянный рост с весны текущего года. За период с декабря по август было принято более 515 тыс. заявлений, что примерно на 34% больше, чем за тот же период прошлого года», — сказала она.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев заявил, что новые правила выдачи виз могут плохо сказаться на туристическом потоке.