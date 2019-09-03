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МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
12:04   3 Сентября 2019
Россия

Российско-монгольский фонд инвестсотрудничества создадут в рублях и тугриках

Российско-монгольский фонд инвестсотрудничества создадут в рублях и тугриках

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 3 сентября, встретился с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой​​​ в Улан-Баторе. По его словам, российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества создадут в национальных валютах. Страны совместно реализуют новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.

«Этим активно занимается межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — добавил президент РФ.

Профинансирует проекты российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества, соглашение о создании которого Российский фонд прямых инвестиций заключил в ходе визита Владимира Путина в Улан-Батор. Также президенты обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, затронули актуальные региональные проблемы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #валюта #монголия

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