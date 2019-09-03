Российско-монгольский фонд инвестсотрудничества создадут в рублях и тугриках

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 3 сентября, встретился с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой​​​ в Улан-Баторе. По его словам, российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества создадут в национальных валютах. Страны совместно реализуют новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.

«Этим активно занимается межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — добавил президент РФ.

Профинансирует проекты российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества, соглашение о создании которого Российский фонд прямых инвестиций заключил в ходе визита Владимира Путина в Улан-Батор. Также президенты обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, затронули актуальные региональные проблемы.