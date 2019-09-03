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12:06   3 Сентября 2019
Россия

Вопросы военного строительства на Курилах РФ не обсуждает с Японией

Вопросы военного строительства на Курилах РФ не обсуждает с Японией

Переговоры России с Японией не подразумевают обсуждение российского военного строительства на Курильских островах — диалог с Токио ведется на тему мирного договора. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора. На них вопросы российского военного строительства не обсуждаются», — заявил Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о возможном размещении ракетных комплексов «Бастион» в районе Курильских островов.

Вопросы военного строительства на Курилах РФ не обсуждает с Японией

В начале августа японское руководство выразило протест по поводу посещения премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым территории Южных Курил. Моргулов заявил о неприемлемости протеста Токио, связанного с визитом официальных государственных лиц на российскую территорию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой японского МИД и подчеркнул, что территориальный вопрос с Японией может рассматриваться только после заключения мирного договора.  

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Автор: Тимофей Булочкин
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