Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
11:47   3 Сентября 2019
Россия

Жители Петербурга могут купаться и загорать еще неделю

Жители Петербурга могут купаться и загорать еще неделю

Петербуржцы смогут купаться еще неделю, несмотря на осадки. Об этом 3 сентября сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов «Фонтанке.ру». 

По словам Колесова, сентябрьская погода медленно, но верно приближается в Петербург, и она уже влияет на дневную и ночную температуру. При этом жители города смогут наслаждаться теплом еще неделю — температура воздуха будет сохраняться до +20. По словам синоптика, в ближайшее время в городе пройдут множественные кратковременные дожди. 

Если верить долгосрочному прогнозу, в первые две декады сентября в Петербурге будет держаться теплая погода. В третьей декаде ожидается, что температура пойдет на спад. Днем она составит около 10-15 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс пяти градусов. 

Синоптик подчеркнул, что купальный сезон еще не окончился. В Финском заливе температура воды составляет 18-19 градусов. Жители города смогут загорать и купаться еще неделю. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #погода #гидрометцентр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...