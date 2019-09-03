Жители Петербурга могут купаться и загорать еще неделю

Петербуржцы смогут купаться еще неделю, несмотря на осадки. Об этом 3 сентября сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов «Фонтанке.ру».

По словам Колесова, сентябрьская погода медленно, но верно приближается в Петербург, и она уже влияет на дневную и ночную температуру. При этом жители города смогут наслаждаться теплом еще неделю — температура воздуха будет сохраняться до +20. По словам синоптика, в ближайшее время в городе пройдут множественные кратковременные дожди.

Если верить долгосрочному прогнозу, в первые две декады сентября в Петербурге будет держаться теплая погода. В третьей декаде ожидается, что температура пойдет на спад. Днем она составит около 10-15 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс пяти градусов.

Синоптик подчеркнул, что купальный сезон еще не окончился. В Финском заливе температура воды составляет 18-19 градусов. Жители города смогут загорать и купаться еще неделю.